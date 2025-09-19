COI autoriza atletas russos a competir nos Jogos de Inverno de 2026 sob bandeira neutra

A decisão adotada durante a reunião da comissão executiva realizada em Milão não é uma surpresa, já que Coventry havia respaldado a solução aprovada em Paris e não havia mudado de opinião desde então.

"É melhor para o nosso movimento garantirmos que todos os atletas estejam representados", reiterou a dirigente, eleita para o cargo em março.

A presença de um grupo reduzido de russos e bielorrussos nos Jogos de Paris (25 atletas no total e cinco medalhas conquistadas) satisfez o COI, que queria reunir atletas de todo o mundo e evitar um boicote da Ucrânia e seus aliados mais próximos.

O tamanho dessas delegações para os Jogos de Inverno (de 6 a 22 de fevereiro) depende agora das federações internacionais, encarregadas do processo de classificação e que continuam, algumas delas, proibindo russos e bielorrussos de participarem de suas competições.

É o caso da Federação Internacional de Esqui (FIS), cujas modalidades representam mais da metade dos pódios dos Jogos Olímpicos de Inverno, do biatlo e do luge, enquanto a federação de patinação autoriza um competidor por nação e por modalidade.

