Conmebol reconhece erro da arbitragem na expulsão de Plata contra o Estudiantes

A expulsão do atacante equatoriano gerou muita reclamação por parte dos jogadores e da comissão técnica do Flamengo, tanto dentro de campo como em declarações à imprensa após a partida.

Em comunicado publicado nesta sexta-feira, o clube carioca criticou duramente a atuação de Rojas.

"O que se viu em campo (...) foi um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano, deixando evidente uma condução tendenciosa, com tratamento diferenciado para as duas equipes, comprometendo diretamente o resultado esportivo e a credibilidade da competição", denunciou o Rubro-Negro.

"As imagens da partida são claras e incontestáveis ao revelar a imensidade dos erros cometidos", acrescentou a diretoria do Flamengo, que também reclama um suposto pênalti não marcado sobre o atacante Samuel Lino, assim como "faltas invertidas e cartões amarelos aplicados de maneira desproporcional".

O analista da Conmebol destacou que, no entanto, o protocolo do VAR e as regras do futebol permitem que a arbitragem de vídeo intervenha somente em quatro situações: gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade.

"Por não configurar nenhum desses incidentes, já que não é uma infração de cartão vermelho direto, o VAR não pode interferir", explicou.