Conmebol reconhece erro da arbitragem na expulsão de Plata contra o Estudiantes

A Conmebol reconheceu, nesta sexta-feira (19), que a arbitragem errou ao expulsar o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, na vitória do time carioca sobre o Estudiantes por 2 a 1, no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.
Plata foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo do árbitro colombiano Andrés Rojas, aos 37 minutos do segundo tempo, por uma suposta falta cometida sobre o zagueiro argentino Facundo Rodríguez na área do Estudiantes, que então perdia por 2 a 0 e, minutos depois, conseguiu diminuir para 2 a 1.
"O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão", afirmou o especialista de arbitragem da Conmebol.
A expulsão do atacante equatoriano gerou muita reclamação por parte dos jogadores e da comissão técnica do Flamengo, tanto dentro de campo como em declarações à imprensa após a partida.
Em comunicado publicado nesta sexta-feira, o clube carioca criticou duramente a atuação de Rojas.
"O que se viu em campo (...) foi um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano, deixando evidente uma condução tendenciosa, com tratamento diferenciado para as duas equipes, comprometendo diretamente o resultado esportivo e a credibilidade da competição", denunciou o Rubro-Negro.
"As imagens da partida são claras e incontestáveis ao revelar a imensidade dos erros cometidos", acrescentou a diretoria do Flamengo, que também reclama um suposto pênalti não marcado sobre o atacante Samuel Lino, assim como "faltas invertidas e cartões amarelos aplicados de maneira desproporcional".
O analista da Conmebol destacou que, no entanto, o protocolo do VAR e as regras do futebol permitem que a arbitragem de vídeo intervenha somente em quatro situações: gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade.
"Por não configurar nenhum desses incidentes, já que não é uma infração de cartão vermelho direto, o VAR não pode interferir", explicou.
A expulsão de Plata também foi muito criticada pelo técnico Filipe Luís, que considerou que a saída do atacante reanimou o time argentino.
"Infelizmente, por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu", disse o treinador rubro-negro na entrevista coletiva após a partida.
O jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes será na próxima quinta-feira, na Argentina, e o time brasileiro precisa de pelo menos um empate para avançar à semifinal da Libertadores.
