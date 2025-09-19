Corte da Colômbia ratifica liberdade de ex-presidente Uribe enquanto ele apela contra condenação

Desde que recuperou a liberdade, Uribe participa de eventos políticos para impulsionar suas forças de direita nas eleições presidenciais de 2026.

A juíza considerou que havia risco de fuga, entre outros argumentos que justificavam sua prisão domiciliar. Mas a Suprema Corte acatou o recurso e Uribe continuará se defendendo em liberdade enquanto aguarda a decisão da segunda instância.

O processo deve ser concluído em outubro, mas Uribe anunciou que renunciará à prescrição do caso mais midiático do século no país. Ele afirma que o julgamento está politizado pressionado pela esquerda, no poder com o presidente Gustavo Petro.

Tudo começou em 2012, quando Uribe denunciou o senador esquerdista Iván Cepeda por um suposto complô para vinculá-lo a paramilitares.

Em uma reviravolta no processo em 2018, a Suprema Corte começou a investigar Uribe por manipular testemunhas para desacreditar Cepeda, hoje pré-candidato às presidenciais.

Uribe, senador na época, renunciou ao cargo e o processo foi enviado ao juízo comum.