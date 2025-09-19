Crescimento da economia espanhola em 2024 é revisado para cima, em 3,5%

As alterações fazem parte do ciclo habitual de revisões dos três últimos anos realizado pelo instituto e o Banco da Espanha, utilizando dados do governo.

As previsões para o futuro próximo da quarta maior economia da zona euro continuam otimistas, segundo o governo espanhol, que na terça-feira aumentou um décimo, para 2,7%, a previsão de crescimento do PIB em 2025.

"Também temos perspectivas positivas até o ano de 2028, com um crescimento robusto, equilibrado e sustentado em bases sólidas", celebrou o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, que espera a aceleração da economia se mantenha e o crescimento seja ainda maior este ano.

No primeiro trimestre de 2025, o PIB espanhol continuou sua trajetória positiva e avançou 0,6%, enquanto o segundo registrou um aumento de 0,7%.

Assim como o governo, o Banco da Espanha elevou nesta semana sua previsão de crescimento para 2025, a 2,6%, dois décimos acima de sua última estimativa e um acima das projeções do Fundo Monetário Internacional (2,5%).

