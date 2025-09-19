Entenda o que é o tratado para a proteção do alto-mar

O tratado de proteção da alta-mar da ONU, que entrará em vigor em janeiro de 2026 após alcançar nesta sexta-feira (19) o limite necessário de ratificações, fornecerá um marco legal para a conservação e a gestão sustentável da biodiversidade marinha nas vastas zonas oceânicas que não pertencem a nenhum país.

O tratado foi adotado pelos Estados-membros da ONU em junho de 2023.

O texto foi aprovado por 143 países, 60 dos quais já o ratificaram, assim como pela União Europeia, segundo o Serviço de Tratados da ONU. Isso permitirá sua entrada em vigor em 120 dias.