Estado australiano proíbe testes de pureza de drogas recreativas

O estado australiano de Queensland proibiu os testes de drogas para uso recreativo, o que provocou o alerta de profissionais de saúde de que a medida poderia colocar vidas em risco.

Queensland está em terceiro lugar entre as regiões com maior consumo de drogas na Austrália, segundo os dados mais recentes do governo, com quase uma em cada cinco pessoas admitindo o consumo de drogas nos últimos 12 meses.

O governo do estado anunciou na quinta-feira que proibiria o financiamento para os testes que verificam a pureza química das drogas para que os usuários possam saber se estas foram misturadas com outras substâncias nocivas.