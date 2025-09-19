Estônia pede reunião de emergência da Otan após incursão de caças russos

O primeiro-ministro estoniano, Kristen Michal, anunciou nesta sexta-feira (19) que seu país solicitará uma reunião de emergência da Otan após relatar que três caças russos MiG-31 violaram seu espaço aéreo.

"Uma violação desse tipo é totalmente inaceitável. O governo estoniano decidiu solicitar consultas, nos termos do Artigo 4 da Otan", disse Michal, referindo-se ao mecanismo da Otan que exige que os países informem uns aos outros se houver riscos à "sua integridade territorial, independência política ou segurança".

