Exército dos EUA anuncia que matou liderança do Estado Islâmico na Síria

Forças dos Estados Unidos mataram um alto responsável do grupo Estado Islâmico (EI) durante um ataque na Síria nesta sexta-feira (19), anunciou um comando regional do Exército americano.

"Omar Abdul Qader era um membro do ISIS [um dos acrônimos pelos quais é conhecido o grupo Estado Islâmico] que buscava ativamente atacar os Estados Unidos", disse o comando militar central americano (CENTCOM) em comunicado.

"Sua morte interrompe a capacidade da organização terrorista de planejar e executar futuros ataques que ameacem os americanos e nossos parceiros", acrescentou o CENTCOM.