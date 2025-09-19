Israel calcula que 'quase 480.000' palestinos fugiram da Cidade de Gaza

O Exército israelense afirmou nesta sexta-feira (19) que quase 480.000 palestinos fugiram da Cidade de Gaza para o sul do território palestino desde o final de agosto, à medida que intensifica a ofensiva na localidade mais populosa da Faixa.

"A estimativa é de quase 480.000", declarou à AFP um porta-voz militar em resposta a uma pergunta sobre o número de pessoas que fugiram da cidade.

No final de agosto, a ONU calculou que cerca de um milhão de pessoas viviam na cidade de Gaza e suas imediações.