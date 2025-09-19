Futuro dos palestinos dominará Assembleia Geral da ONU

A catástrofe humanitária que devasta o pequeno território palestino dominará os debates, dois anos após o início da ofensiva israelense na Faixa de Gaza desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Arábia Saudita e França copresidirão reuniões a partir de segunda-feira sobre o futuro da "solução de dois Estados", que busca que as duas partes coexistam em paz lado a lado.

Espera-se que este encontro veja o reconhecimento formal de um Estado palestino por vários países, especialmente a França, após a esmagadora adoção na semana passada pela Assembleia Geral de um texto que apoia um futuro Estado palestino, sem o Hamas no poder.

Para o analista do International Crisis Group, Richard Gowan, trata-se de um gesto "simbólico" que pode ter significado real "se os países que reconhecem a Palestina continuarem com passos adicionais para pressionar Israel a encerrar sua campanha em Gaza".

Gowan alertou para o risco de represálias e uma "escalada" por parte do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que discursará na Assembleia Geral e afirmou veementemente que não haverá um Estado palestino enquanto ele estiver no poder.

Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, opuseram-se ao reconhecimento.