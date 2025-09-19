Gigantes dos meios de comunicação dos EUA cedem às pressões de Trump por cálculo econômico

A suspensão do programa de televisão de Jimmy Kimmel nesta semana faz parte de uma série de concessões que grandes meios de comunicação americanos fizeram diante da forte pressão do governo de Donald Trump, ao priorizar seus interesses econômicos acima da liberdade de expressão.

Esta suspensão por parte da rede ABC ocorre após o popular apresentador afirmar que parte da direita dos Estados Unidos tenta explorar politicamente o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, que ocorreu na semana passada em Utah.

Antes que a ABC suspendesse o "Jimmy Kimmel Live!", a CBS anunciou, em julho, que o programa do humorista Stephen Colbert, outro crítico implacável de Trump, sairá do ar em 2026.