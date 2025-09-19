Governo francês se opõe ao hasteamento de bandeiras palestinas em prefeituras

O Ministério do Interior se opõe ao hasteamento de bandeiras palestinas em prefeituras e outros edifícios públicos na próxima semana, quando a França deve reconhecer oficialmente um Estado palestino.

O presidente francês, Emmanuel Macron, deve confirmar na segunda-feira (22) o reconhecimento da Palestina, ao lado de outros países, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

Para marcar a ocasião, o líder do Partido Socialista, Olivier Faure, pediu que prefeituras hasteiem a bandeira palestina na segunda-feira, um pedido criticado pela comunidade judaica que celebra seu Ano Novo no mesmo dia.