Hamilton brilha nos treinos livres do GP do Azerbaijão; McLaren tem problemas

"Até agora tudo correu bem. Nos trechos longos e em uma volta estamos indo bem. Não temos certeza se vamos escolher pneus macios ou médios amanhã [sábado] e vimos que os muros estão muito próximos da pista", disse o chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, em entrevista ao Canal+.

Muitos pilotos, inclusive os da escuderia italiana, tocaram os muros em diferentes pontos do circuito de rua de Baku.

- "Frustrante" -

Os carros da McLaren, no entanto, não foram bem na segunda sessão. O australiano Oscar Piastri, líder do Mundial, foi apenas o 12º. O britânico Lando Norris, por sua vez, bateu e quebrou a suspensão traseira esquerda, terminando em 10º.

Entre as duas McLaren ficou o espanhol Carlos Sainz, da Williams.

"Sim, foi complicado aqui, é frustrante... Gostaria de ter feito algumas voltas com alto consumo de combustível, especialmente com estes pneus [um composto mais macio em relação ao do ano passado], mas é isso, tenho que compensar amanhã", resumiu Norris.