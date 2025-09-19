Irã denuncia 'pressão injusta' após Conselho de Segurança da ONU reimpor sanções

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, denunciou uma "pressão injusta" sobre seu país durante uma conversa por telefone com Rafael Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

O Irã "rejeita qualquer ação política e qualquer pressão injusta que possa levar a uma escalada de tensões", declarou o chefe da diplomacia iraniana.

Esta declaração se seguiu à aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU da retomada das sanções contra o país devido ao seu programa nuclear.