Juiz rejeita processo bilionário de Trump contra o The New York Times

Um juiz federal da Flórida rejeitou hoje uma ação de difamação de US$ 15 bilhões (cerca de R$ 80 bilhões) movida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o The New York Times.

A denúncia de 85 páginas apresentada por Trump em 15 de setembro contra o The New York Times é "inadequada e inadmissível", pois viola regras processuais, declarou o juiz Steven Merryday em seu parecer.

"Está rejeitada com permissão para ser modificada em até 28 dias", em um formato não superior a 40 páginas, segundo o texto da decisão.