Lyon vence Angers e iguala pontuação do líder PSG

O Lyon venceu o Angers por 1 a 0 sexta-feira (19), na abertura da 5ª rodada do Campeonato Francês, e igualou a pontuação do líder Paris Saint-Germain, que permanece no topo da tabela pelo melhor saldo de gols.

O gol da noite foi marcado no segundo tempo pelo meio-campista americano Tanner Tessmann (65'), aproveitando sobra de bola após cobrança de escanteio.

O Lyon dominou o jogo e poderia ter ampliado o placar, mas saiu com a vitória graças a duas grandes defesas do goleiro Dominik Greif na reta final.