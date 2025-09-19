O mundo não deve se sentir "intimidado" por Israel, diz chefe da ONU à AFP

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse nesta sexta-feira (19) à AFP que o mundo não deve se sentir "intimidado" pelas ameaças de retaliação de Israel contra o reconhecimento do Estado Palestino durante a Assembleia Geral da próxima semana em Nova York.

Israel reiterou suas ameaças de anexar a Cisjordânia caso as nações ocidentais continuem pressionando pelo reconhecimento do Estado Palestino durante a Assembleia Geral, que começa na segunda-feira.

"Não deveríamos nos sentir intimidados pelo risco de retaliações, porque com ou sem isso (...) essas ações continuarão e, ao menos, haverá uma oportunidade de mobilizar a comunidade internacional para pressioná-los a que isso não aconteça", disse Guterres durante uma entrevista à AFP na sede da ONU em Nova York.