Objetivo de não superar 1,5ºC de aquecimento em risco de "colapsar" (chefe da ONU à AFP)

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse nesta sexta-feira (19) à AFP que os esforços para limitar o aquecimento climático a 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais estão falhando, enquanto a ONU se preparava para sediar um evento da semana do clima.

"Estamos à beira do colapso desse objetivo", disse Guterres à AFP. "Precisamos absolutamente que os países apresentem (...) planos de ação climática que estejam completamente alinhados com 1,5 graus (Celsius), que abranjam toda a sua economia e todas as suas emissões de gases de efeito estufa".

abd-gw/sms/atm/am