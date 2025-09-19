Peso despenca em meio à incerteza política na Argentina

Esta semana, o Banco Central precisou intervir pela primeira vez, na quarta-feira (17), após cinco meses sem operações no mercado de câmbio, e em apenas dois dias vendeu 432 milhões de dólares (cerca de 2,3 bilhões de reais) de reservas para sustentar a moeda.

Nas semanas anteriores, o governo já havia decidido intervenções através do Tesouro Nacional, uma vez que o acordo que assinou com o FMI em abril para obter um empréstimo de 20 bilhões de dólares (cerca de 106,5 bilhões de reais), impede de vender reservas enquanto a cotação não atingir o limite superior da faixa de flutuação.

O governo atravessa seu pior momento político.

Em 7 de setembro, o governo perdeu as legislativas na província de Buenos Aires, a mais populosa da Argentina, onde o opositor peronismo venceu. Em 26 de outubro, enfrentará as eleições legislativas nacionais de meio de mandato.

O Legislativo nacional, onde o governo está em minoria, anulou um veto presidencial a uma lei que concedia mais fundos para pessoas com deficiência, desafiando a política de ajuste de Milei. E pode haver mais decisões similares na próxima semana.

A escalada do dólar ocorre enquanto a justiça investiga uma suposta corrupção na Agência Nacional de Deficiência, um caso que envolve Karina Milei, irmã do presidente, sua mão direita e secretária-geral da presidência.