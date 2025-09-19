Petróleo e gás caem apesar de ameaça de sanções ao GNL russo

As cotações do petróleo recuaram nesta sexta-feira (19), pelo terceiro dia consecutivo, ainda afetadas por perspectivas de uma oferta excessiva, enquanto o gás não se beneficiou de uma proposta da União Europeia voltada a cortar, antes do previsto, suas importações de gás natural liquefeito russo.

A Comissão Europeia apresentou nesta sexta aos países do bloco um novo "pacote" de sanções contra Moscou, o 19º desde a ofensiva russa na Ucrânia, iniciada em 2022.

Entre suas proposições, "a eliminação gradual do gás natural liquefeito russo até 1º de janeiro de 2027", escreveu na rede X a titular da diplomacia europeia, Kaja Kallas.