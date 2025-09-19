Portugal vai reconhecer oficialmente o Estado da Palestina

Portugal reconhecerá oficialmente o Estado da Palestina no domingo, anunciou nesta sexta-feira (19) o Ministério das Relações Exteriores, pouco antes da Assembleia Geral da ONU, na qual outros países farão o mesmo.

O Reino Unido, o Canadá e a França estão entre as outras nações ocidentais que planejam reconhecer o Estado palestino na Assembleia, que ocorre enquanto continua a campanha de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Lisboa já tinha anunciado em julho a sua intenção de fazê-lo, em função de "os acontecimentos extremamente preocupantes no conflito", tanto pela crise humanitária quanto pelas repetidas ameaças de Israel de anexar territórios palestinos.