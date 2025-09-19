Presidente francês e esposa Brigitte Macron entregarão provas 'científicas' de que ela é mulher

"Também serão apresentados os testemunhos de especialistas, que serão de natureza científica e que também demonstrarão a falsidade das declarações" da influenciadora aos seus milhões de seguidores, disse o advogado, mas sem dar detalhes sobre o tipo de provas.

"Ainda não é momento de revelar toda a nossa estratégia", comentou Clare.

Mas "estamos prontos para demonstrar de forma exaustiva, tanto geral quanto especificamente, que o que ela disse sobre Brigitte Macron é falso", acrescentou.

As declarações de Clare à BBC foram confirmadas à AFP pelo escritório de relações públicas do advogado.

Os demandantes também apresentarão fotografias de Brigitte Macron com seus filhos ou grávida, detalhou o defensor, que destacou que o casal aceitou essa medida com pouca satisfação.

"É evidente que é extremamente doloroso para essa família recorrer a um tribunal e levar essas provas", ressaltou. Mas o casal quer "acabar com essas mentiras de uma vez por todas".