Rai Benjamin tem resultado confirmado após recurso e é campeão; Alison dos Santos leva a prata
Após o anúncio da desclassificação pouco após a final dos 400 metros com barreira, o americano Rai Benjamin teve o resultado confirmado após um recurso e é o novo campeão mundial da prova, na qual o brasileiro Alison dos Santos levou a medalha de prata.
Por alguns minutos, o corredor paulista, segundo na prova com o tempo de 46.84, foi considerado o campeão devido à desclassificação, mas retornou ao segundo lugar, atrás de Benjamin, que venceu com o tempo 46.52.
O catari Abderrahman Samba (47.06) levou o bronze, enquanto o defensor do título, o norueguês Karsten Warholm, ficou em quinto lugar (47.58).
