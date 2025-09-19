Reitor de universidade no Texas defende identidade de gênero e é demitido

No início de setembro, o deputado estadual republicano Brian Harrison divulgou no X um vídeo no qual uma aluna e uma professora conversam sobre gênero e sexualidade durante uma aula sobre literatura infantil, segundo o político.

No vídeo, a aluna diz que, segundo o presidente Trump, "existem apenas dois gêneros", aludindo ao decreto assinado em seu primeiro dia de mandato.

"Isso não vai apenas contra mim, mas contra as crenças religiosas de muita gente (...) não quero promover algo que vá contra as leis do nosso presidente", acrescentou a aluna.

A professora respondeu que respeitava seu direito de permanecer fiel à sua religião. "Você está equivocada ao pensar que o que digo é ilegal", disse a professora que convidou a aluna a se retirar caso estivesse desconfortável.

Harrison também divulgou um áudio no qual a aluna pede ao reitor que demita a professora, mas Welsh negou.

A professora foi demitida mais tarde por não adaptar o conteúdo de sua matéria às mudanças sugeridas pelas autoridades universitárias, segundo a imprensa.