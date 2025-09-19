Rússia inclui o 'movimento satanista internacional' em sua lista de 'terroristas'

As autoridades russas incluíram, nesta sexta-feira (19), o "movimento satanista internacional" em sua lista de "terroristas e extremistas", o que abre caminho para penas severas de prisão para aqueles que sejam reconhecidos pela justiça como vinculados a ele.

A Rússia tomou uma medida similar no final de 2023 em relação ao "movimento internacional LGBTQIA+", uma formulação imprecisa que gerou temores de maior repressão a essa comunidade no país.

O "movimento satanista internacional" agora figura nesta lista oficial disponível no site do serviço russo de monitoramento de transações financeiras, constatou a AFP.