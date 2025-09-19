Russo vinculado a projeto para divulgar 'desinformação política' é preso na República Dominicana

A República Dominicana prendeu um cidadão russo vinculado a um projeto focado em disseminar "desinformação política" e "manipulação em redes sociais" que já foi investigado nos Estados Unidos e na Argentina, anunciou nesta sexta-feira (19) o Ministério Público.

Dmitrii Novikov, de 25 anos, foi preso em sua residência em Bávaro, na costa leste da República Dominicana, e "liderava", segundo o Ministério Público, operações de "uma rede de ciberinfluência vinculada ao projeto conhecido como 'Lakhta' ou 'A Companhia'."

"Essas operações buscavam influenciar a opinião pública, com impactos diretos tanto na República Dominicana quanto em outros países da região, incluindo a Argentina e seu governo atual", afirmou o MP em comunicado.