Sheinbaum diz que não tem provas contra a deputada sancionada pelos EUA por vínculos com cartéis

O México não possui "provas suficientes" para tomar medidas contra uma deputada do partido governista recém-sancionada pelos Estados Unidos por seus laços com o cartel de Sinaloa, afirmou a presidente Claudia Sheinbaum nesta sexta-feira (19).

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções na quinta-feira contra indivíduos, incluindo a deputada Araceli Brown Figueredo, por supostos vínculos com Los Mayos, uma facção do cartel de Sinaloa, designado grupo terrorista pelo governo de Donald Trump como parte de sua cruzada contra o tráfico de fentanil.

"Não há provas suficientes para estabelecer a lavagem de dinheiro que alegam", respondeu a presidente durante sua coletiva de imprensa matinal.