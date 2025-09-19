Sindicatos dão 'ultimato' ao governo francês para que responda às suas 'reivindicações'

Os sindicatos franceses deram nesta sexta-feira (19) um "ultimato" ao primeiro-ministro Sébastien Lecornu para que responda "às suas reivindicações", antes de decidir se convocam novas manifestações, um dia depois de levar centenas de milhares de pessoas às ruas.

Entre 500.000 pessoas, segundo as autoridades, e "mais de um milhão", para o sindicato CGT, pediram na quinta-feira nas ruas que o governo abandone seu projeto de cortes nos serviços públicos e aumente os impostos sobre os super-ricos em seus orçamentos de 2026.

"Se antes de 24 de setembro não responder às reivindicações, as organizações sindicais se reunirão para decidir muito rapidamente um novo dia de greve e manifestações", alertam os oito principais sindicatos em seu "ultimato" conjunto.