Talibãs libertam casal britânico detido por quase oito meses no Afeganistão

"Fomos tratados muito bem, estamos ansiosos para rever nossos filhos", disse Barbie Reynolds, com um lenço vermelho cobrindo seu cabelo, antes de embarcar.

Os talibãs recusaram explicar por que prenderam o casal em fevereiro enquanto estavam voltando para casa.

Ambos deverão passar por exames médicos antes de seu retorno a Londres no sábado em um avião comercial, indicou um diplomata do Catar.

O casal, que tem quatro filhos, casou-se em Cabul em 1970 e dirige há anos uma associação que oferece programas educacionais para crianças e mulheres.

Os cônjuges também adquiriram a nacionalidade afegã e as autoridades talibãs insistiram que os julgaram como cidadãos daquele país, sem nunca chegar a anunciar as acusações que lhes foram imputadas.

Quando os talibãs voltaram ao poder em 2021, o casal permaneceu no Afeganistão contra as recomendações da embaixada britânica.