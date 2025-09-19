Tim Burton e Monica Bellucci anunciam separação

O casal formado pelo diretor americano Tim Burton e a atriz italiana Monica Bellucci anunciou sua separação nesta sexta-feira (19) em um comunicado enviado à AFP.

"Com muito respeito e profundo carinho um pelo outro, Monica Bellucci e Tim Burton decidiram se separar", afirmaram as duas estrelas em um comunicado conjunto.

O diretor de "Edward Mãos de Tesoura" e a atriz de "Irreversível" se conheceram no Festival Lumière em Lyon, no leste da França, em outubro de 2022, quando a atriz entregou ao cineasta um prêmio pelo conjunto de sua carreira.