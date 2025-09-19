Torres de Notre Dame reabrem após o incêndio

O trajeto da visita, suspensa após o incêndio de 15 de abril de 2019, foi completamente reorganizado e redesenhado para transformá-lo em "uma experiência inspiradora", segundo Marie Lavandier, presidente do Centro de Monumentos Nacionais (CMN).

A visita, com cerca de 45 minutos de duração, começa na torre sul com a subida ao campanário, local que abriga sinos antes inacessíveis, graças à construção de uma espetacular escada de caracol em carvalho maciço.

Em seguida, o visitante acessa os terraços, aos 69 metros, e depara-se com os dois principais sinos da catedral, entre eles Emmanuel, que pesa mais de 13 toneladas e só toca em ocasiões especiais.

O percurso continua pelo chamado pátio das cisternas, que separa as duas torres e permite ver a "forêt", estrutura de madeira reconstruída após ter sido devastada pelas chamas. A descida é realizada pela torre norte.

Conseguir ingressos para as torres é mais difícil do que visitar a catedral propriamente dita, porque foi estabelecido um limite de 400.000 visitantes por ano, enquanto que, a cada dia, cerca de 30.000 pessoas entram no edifício gótico.

Apenas 19 pessoas podem entrar de cada vez nas torres e é necessário ter uma boa condição física. A visita à catedral é gratuita e a das torres custa 16 euros (100 reais).