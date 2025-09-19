Tratado de alto-mar obtém as 60 ratificações necessárias para entrar em vigor

O tratado de alto-mar acordado na ONU para proteger vastas extensões dos oceanos entrará em vigor em janeiro de 2026, segundo informou, nesta sexta-feira (19), o rastreador de tratados da organização internacional.

O tratado precisava que ao menos 60 países ratificassem seus termos para se tornar lei internacional, limite alcançado após as adesões de Marrocos e Serra Leoa.

"O acordo, que abrange mais de dois terços do oceano, estabelece normas vinculantes para conservar e utilizar de forma sustentável a biodiversidade marinha", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.