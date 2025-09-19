Tratado de alto-mar obtém as 60 ratificações necessárias para entrar em vigor

O texto, que vai entrar em vigor em 120 dias, tem como objetivo proteger da sobrepesca e da contaminação as águas internacionais, que constituem cerca de 60% dos oceanos, um fator-chave para a luta contra as mudanças climáticas, pois são responsáveis pelo fornecimento de metade do oxigênio consumido no planeta.

Lisa Speer, que supervisiona o Programa Internacional de Oceanos do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, com sede nos Estados Unidos, afirmou que as primeiras áreas protegidas não serão estabelecidas antes do fim de 2028 ou 2029.

Quando o tratado entrar em vigor, um órgão internacional terá que trabalhar com um amplo leque de organismos regionais e mundiais, como a Autoridade Internacional de Fundos Marinhos, fórum no qual as nações debatem as normas que regem a indústria da mineração em águas profundas.

Ainda não foram emitidas licenças para a mineração comercial em alto-mar, mas alguns países iniciaram ou se preparam para começar a exploração marítima dentro de suas próprias zonas econômicas exclusivas (ZEEs).

O tratado também estabelece princípios para compartilhar os benefícios obtidos com os recursos genéticos marinhos. Países sem recursos para enviar expedições de pesquisa esperam não ficar de fora do que se considera que será um mercado gigantesco por seu valor para empresas farmacêuticas e cosméticas.

- "Ratificação universal" -

Em meados de setembro, 143 países tinham aderido ao tratado e os ambientalistas pressionam para que outros o ratifiquem.