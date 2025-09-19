Assine UOL
Notícias

Trump assina decreto que instaura um visto de residência de um milhão de dólares

Trump assina decreto que instaura um visto de residência de um milhão de dólares

aue/jz/val/am

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.