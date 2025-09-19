'Cartão de Ouro': Trump oficializa visto de residência que custará R$ 5 milhões

"Mediante um pagamento de US$ 1 milhão ao Tesouro dos Estados Unidos, ou se uma corporação estiver patrocinando, US$ 2 milhões, [esses aspirantes] terão acesso a um trâmite acelerado de visto como parte deste novo programa Cartão de Ouro", disse Will Scharf, assistente de Trump.

Ao lado de Trump havia um cartaz dourado, no formato de um cartão de crédito de tamanho gigante, com sua foto em pleno centro.

Os vistos H-1B têm duração determinada, inicialmente de três anos, e prorrogáveis por até seis, para estrangeiros patrocinados por um empregador.

Desde o seu primeiro mandato, Trump vinha mostrando sua intenção de limitar essas permissões de trabalho para priorizar a mão de obra americana.

O número de pedidos de visto H1-B aumentou significativamente nos últimos anos e chegou a um pico de aprovação em 2022, durante a presidência do democrata Joe Biden.

Em contrapartida, o pico de rejeição foi registrado em 2018, durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca.