Trump diz que negociações com China sobre TikTok e comércio avançam após falar com Xi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (19), após uma ligação com seu homólogo chinês, Xi Jinping, progressos nas negociações sobre o aplicativo TikTok, embora não tenha anunciado um acordo.

"Fizemos progressos em muitas questões muito importantes, incluindo comércio, fentanil, a necessidade de pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia e a aprovação do acordo do TikTok", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

