Trump diz que se reunirá com Xi na cúpula da Apec e viajará para a China no ano que vem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (19) que se encontrará com seu homólogo chinês, Xi Jinping, em uma cúpula da Ásia-Pacífico na Coreia do Sul em pouco mais de um mês e que visitará a China no ano que vem.

Em uma publicação nas redes sociais após conversar com Xi, Trump classificou sua ligação como "muito produtiva" e disse que o líder chinês, por sua vez, visitará os Estados Unidos em um "momento adequado".

