Trump eleva para mais de R$ 500 mil taxa do visto para trabalhadores especializados

Estas permissões de trabalho têm uma duração determinada, inicialmente de três anos, prorrogáveis por até seis anos, para estrangeiros patrocinados por um empregador.

Desde o seu primeiro mandato, Trump demonstrou sua intenção de limitar os vistos H-1B para priorizar os trabalhadores americanos.

O número de pedidos de vistos H-1B aumentou significativamente nos últimos anos, alcançando um pico de aprovações em 2022, durante o mandato do ex-presidente Joe Biden.

Em contraste, o pico de recusas foi registrado em 2018, durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca.

Os Estados Unidos aprovaram aproximadamente 400 mil vistos H-1B em 2024, dos quais dois terços foram renovações.

Três quartos dos solicitantes aprovados para o visto H-1B são originários da Índia.