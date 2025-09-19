Trump espera definir acordo sobre o Tiktok em conversa com Xi

A ligação entre os dois será a segunda desde a posse de Trump em janeiro, mas a terceira do ano.

Em 5 de junho, o republicano disse que Xi o havia convidado para visitar a China e afirmou que fez um convite semelhante para que o homólogo visite os Estados Unidos.

Contudo, ainda não existem planos de viagem. Vários analistas esperam que Xi repita o convite, sabendo que Trump adora ser recebido com pompa diplomática.

- Acordo sobre o TikTok -

Os presidentes podem resolver em definitivo a polêmica sobre o TikTok, depois que Trump adiou na terça-feira pela quarta vez a proibição da plataforma nos Estados Unidos.

Segundo uma lei aprovada durante o governo de Joe Biden, o TikTok não poderá operar no país por razões de segurança nacional, a menos que a matriz chinesa venda o controle para proprietários americanos.