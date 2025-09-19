UE quer proibir importação de gás natural liquefeito russo um ano antes do previsto

A União Europeia (UE) propôs, nesta sexta-feira (19), proibir a compra de gás liquefeito russo um ano antes do previsto, como parte de um novo pacote de sanções pela guerra na Ucrânia e para agradar ao presidente americano, Donald Trump.

A proposta da Comissão Europeia aos países-membros da UE busca eliminar gradualmente as importações de gás natural liquefeito (GNL) russo até o prazo de 1º de janeiro de 2027, um ano antes do previsto.

"A economia de guerra da Rússia se mantém com as receitas provenientes dos combustíveis fósseis. Queremos reduzir essas receitas. Por isso estamos proibindo as importações de GNL russo para os mercados europeus", disse a presidente da comissão, Ursula von der Leyen.