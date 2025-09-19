União Europeia propõe novo pacote de sanções contra a Rússia focado em combustíveis

As 18 rodadas anteriores de sanções europeias à Rússia pela invasão da Ucrânia em 2022 buscaram esgotar os cofres que financiam a máquina de guerra e incluíram desde o congelamento de ativos até uma proibição quase total de importações de petróleo russo.

O anúncio deste novo pacote de sanções ocorre em um momento em que o presidente americano, Donald Trump, exige que a Europa pare de comprar petróleo russo e que imponha sanções à China antes de aplicar novas medidas contra Moscou.

Von der Leyen disse nesta semana, após conversar com Trump, que a comissão quer acelerar "a eliminação das importações de combustíveis fósseis russos", algo que o bloco planejava concluir até o final de 2027.

Como a União Europeia já proibiu quase todas as importações de petróleo russo - de 29% do petróleo que consumia em 2021 a 2% em meados de 2025 -, espera-se que as novas medidas se concentrem nas importações de gás.

Apesar dos esforços realizados durante várias décadas para reduzir sua dependência do gás russo, em 2024 a União Europeia importou desse país 19% do gás que consome, em comparação com os 45% registrados antes do início da guerra.

