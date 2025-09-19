Venezuela acusa EUA de travar 'guerra não declarada' e pede investigação da ONU

"É uma guerra não declarada, e vocês já veem como as pessoas, sendo ou não narcotraficantes, foram executadas no Mar do Caribe", afirmou Padrino López durante um relatório sobre exercícios militares iniciados nesta semana com 2.500 efetivos na ilha caribenha de La Orchila.

"Executados, sem direito à defesa", insistiu Padrino ao questionar o fato de as embarcações, supostamente procedentes da Venezuela, não terem sido interceptadas antes de serem atacadas.

"Com tanta tecnologia e tanto poder e não ter a capacidade de interceptar uma embarcação nos espaços aquáticos do Mar do Caribe...", disse.

A Venezuela iniciou na quarta-feira exercícios militares por 72 horas em La Orchila, a cerca de 65 quilômetros da costa venezuelana, e próximo ao local onde os Estados Unidos interceptaram uma embarcação pesqueira por oito horas no último fim de semana.

Os exercícios respondem ao envio realizado pelos Estados Unidos, que acusam o presidente Nicolás Maduro de liderar um cartel de narcotraficantes e oferecem 50 milhões de dólares (266 milhões de reais) por sua captura.

A televisão estatal divulgou imagens das manobras e, segundo detalhou Padrino, foram "lançados mísseis das classes C-802 e C-M90" e foguetes.