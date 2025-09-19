Wall Street encerra a semana em alta

Na quarta-feira, o Fed baixou seus juros em 25 pontos-base e assinalou que poderia fazer outros dois cortes ainda este ano.

O banco central americano explicou sua manobra como uma resposta a dados mais frágeis sobre o mercado de trabalho, acrescentando que as decisões futuras dependerão de como a economia vai evoluir.

Mas para Jack Ablin, da Cresset Capital Management, o aumento nos rendimentos do Tesouro representa uma fonte de preocupação.

"Vou comemorar os recordes das ações, mas o mercado é caro e os rendimentos a 10 anos estão subindo", disse Ablin. "Isto é algo no que devemos prestar atenção".

Nesta sexta, o presidente americano, Donald Trump, descreveu como "muito produtivo" um telefonema com seu contraparte chinês, Xi Jinping, que incluiu uma conversa sobre a venda da plataforma TikTok, embora um acordo final ainda não tenha sido alcançado.

Os mercados receberam bem o tom cordial das negociações entre Estados Unidos e China, uma reviravolta em comparação com o clima no começo do ano, quando as duas partes anunciaram pesadas tarifas aduaneiras recíprocas.