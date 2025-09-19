Xiaomi corrigirá falha de direção assistida em mais de 110.000 veículos elétricos

Uma publicidade de carros apresentados como capazes de dirigir de forma autônoma também gerou debate.

O SU7 é o modelo emblemático da Xiaomi. Seu modo de direção assistida, oferecido sob a denominação "piloto automático" (Navigate On Autopilot - NAO), estava ativado no momento do acidente.

O veículo detectou um obstáculo em um trecho em obras da rodovia e emitiu um alerta antes de devolver o controle ao motorista, explicou a Xiaomi em um relatório.

Alguns segundos depois, o veículo colidiu com uma barreira a uma velocidade de 97 km/h e as três jovens passageiras morreram no acidente.

O sistema de piloto automático oferecido pelo SU7 "aumentava o risco de colisão (...) na ausência de uma intervenção rápida do motorista", afirmou nesta sexta-feira a Administração Estatal de Regulação do Mercado.

A Xiaomi atualizará de maneira remota os modelos SU7 fabricados antes de 30 de agosto de 2025, afirmou a empresa na rede social Weibo, equivalente chinês do X.