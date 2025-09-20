Ataque cibernético afeta grandes aeroportos europeus

"Teve consequências importantes no programa de voos e, infelizmente, provocará atrasos e cancelamentos", acrescentou. Ao menos 10 voos foram anulados e 17 registravam atrasos de mais de uma hora.

"A situação ainda não está resolvida na manhã de sábado", informou o aeroporto à AFP.

Em Londres, o aeroporto de Heathrow - o mais importante da capital inglesa - também indicou que enfrentava problemas que "poderiam provocar atrasos nas decolagens".

Segundo a BBC, o órgão de supervisão do setor aéreo Eurocontrol informou que pediu às companhias aéreas para cancelar metade de seus voos com saída e chegada ao aeroporto entre 4H00 GMT (1h00 de Brasília) de sábado e 2H00 GMT de domingo (23h00 de Brasília, sábado), devido ao incidente.

O Eurocontrol aconselhou que os passageiros verifiquem a situação de seus voos com a companhia aérea e cheguem com muita antecedência para ter tempo de passar pelos procedimentos de registro.

O aeroporto de Berlim também relatou um "problema técnico com um fornecedor".