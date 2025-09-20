Caio Bonfim, um campeão que marcha contra o preconceito

Quando no início de sua trajetória treinava em Sobradinho, Caio Bonfim sofria com a incompreensão e chegou até a ser xingado na rua. Agora, aos 34 anos, ele pode se orgulhar de ser o primeiro brasileiro campeão mundial de marcha atlética.

"Diziam para eu me comportar como um homem, não para rebolar que nem uma mulher. Tem muita ignorância, as pessoas não sabem como funciona a marcha atlética", disse ele à imprensa após conquistar sua primeira medalha mundial, o bronze há oito anos em Londres, se referindo ao estilo peculiar da marcha.

"Já enfrentei a homofobia sem ser homossexual, mas não me importo. Tenho orgulho de ser um atleta da marcha atlética. As pessoas são sempre valorizadas pelo que fazem e pelo que contribuem, sempre com respeito", observou.