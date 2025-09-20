China volta a anunciar sanções contra redes sociais por conteúdos 'indesejáveis'

As autoridades comunistas chinesas obrigam as redes sociais a cumprir, com equipes de moderação e censura, um controle rigoroso dos conteúdos considerados muito subversivos, vulgares, pornográficos ou prejudiciais.

Neste contexto, a CAC, em comunicados separados, mas quase idênticos, criticou neste sábado a Weibo e a Kuaishou por "não terem cumprido com sua responsabilidade principal" nesta questão.

A agência aponta, em particular, a "classificação das pesquisas de busca mais populares", nas quais se destacam os temas mais visualizados.

Nestas listas aparecem "conteúdos indesejáveis" em posições de destaque, "como aqueles que representam em excesso as atividades das celebridades, assim como publicações triviais", afirma a CAC.

A agência acusa a Weibo de "prejudicar o ecossistema online" e a Kuaishou de contribuir para a propagação excessiva de conteúdos de entretenimento considerados frívolos. Em consequência, anunciou as "medidas disciplinares e punitivas" contra as plataformas citadas.

A Weibo é uma plataforma de microblog que permite publicar textos e fotos. Seu conteúdo geralmente se concentra em notícias da atualidade. Em março, a empresa declarou ter 591 milhões de usuários ativos mensais.