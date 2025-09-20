Ciberataque provoca atrasos e cancelamentos em aeroportos europeus

O impacto "se limita ao check-in eletrônico de clientes e ao depósito de bagagens", acrescentou a empresa, que não revelou detalhes sobre o tipo ou a origem do ciberataque.

O aeroporto de Bruxelas informou em seu site que o "ataque cibernético ocorreu na sexta-feira à noite".

"Teve consequências importantes no programa de voos e, infelizmente, provocará atrasos e cancelamentos", acrescentou.

Ao meio-dia de sábado, a situação ainda não havia sido solucionada. Pelo menos 10 voos foram cancelados e 17 registravam atrasos de mais de uma hora.

Longas filas de passageiros se formaram diante dos balcões onde, segundo fontes aeroportuárias.

"Os sistemas próprios do Aeroporto de Bruxelas, no entanto, não parecem afetados neste momento", acrescentaram as fontes.