Com gol de Militão, Real Madrid vence Espanyol (2-0) e lidera LaLiga

O Real Madrid se manteve invicto na LaLiga após vencer o Espanyol por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, neste sábado (20), pela quinta rodada, e agora lidera provisoriamente com cinco pontos de vantagem sobre o Barcelona, que enfrenta o Getafe no domingo.

Uma bomba do zagueiro brasileiro Éder Militão (22') abriu o placar e a vantagem foi ampliada no início do segundo tempo (47') pelo francês Kylian Mbappé, que chegou ao seu quinto gol desde o início da temporada (além de outros dois na Liga dos Campeões).

Os 'merengues' encerram assim mais uma boa semana, após vencerem o Olympique de Marselha por 2 a 1 na terça-feira, na capital espanhola, em sua estreia na Champions enquanto os 'periquitos', que sofreram sua primeira derrota na temporada, permanecem em terceiro lugar com dez pontos, aguardando o desempenho das demais equipes do alto da tabela.