GP do Azerbaijão vai permanecer no calendário da Fórmula 1 até 2030

O Grande Prêmio do Azerbaijão vai permanecer no calendário do Mundial de Fórmula 1 até pelo menos 2030, anunciaram conjuntamente a organização do evento e a F1 neste sábado (20), antes da edição de 2025 da corrida.
O contrato atual com o circuito de rua de Baku ia até 2026 e foi estendido por quatro anos, de acordo com um comunicado da F1.
"O circuito é único, com trechos técnicos e longas retas que margeiam o magnífico litoral e a histórica Cidade Velha, oferecendo uma corrida cheia de reviravoltas, surpresas e espetáculo todos os anos", destacou o diretor-geral do campeonato, Stefano Domenicali.
A primeira edição do Grande Prêmio do Azerbaijão, às margens do Mar Cáspio, ocorreu em 2016 com o nome de GP da Europa, antes de se tornar GP do Azerbaijão no ano seguinte.
O traçado de seis quilômetros oferece uma mistura de retas muito longas e trechos mais sinuosos, com uma pista estreita que frequentemente proporciona corridas espetaculares.
